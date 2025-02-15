Завершилися чотири поєдинки чергового туру чемпіонату Німеччини.
У рамках 22-го туру німецької Бундесліги-2024/25 у суботу, 15 лютого, відбулися чотири матчі.
Дебютні голи Йоргоса Масураса принесли Бохуму звитягу над Боруссією Дортмунд.
Бохум — Боруссія Дортмунд 2:0
Голи: Масурас, 33, 35
Бохум: Хорн — Ерман, Ордец, Машович, Бернардо — Сіссоко, Краусс (Лосіла, 90+1) — Масурас (Де Віт, 88), Беро, Холтманн (Гамбоа, 74) — Хофманн (Брошинські, 88)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Зюле (Коуто, 63), Джан, Шлоттербек, Свенссон — Забітцер (Озджан, 46), Гросс (Рейна, 80) — Адеємі (Дюранвіль, 63), Брандт, Байно-Гіттенс (Баєр, 58) — Гірассі
Попередження: Бернардо
Санкт-Паулі через автогол наприкінці зустрічі поступився Фрайбургу.
Санкт-Паулі — Фрайбург 0:1
Гол: Трой, 89 (авт.)
На 45+1 хвилині Гріфо не реалізував пенальті (сейв Васіля)
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Немет (Альберс, 90) — Трой, Ірвін, Сендс, ван дер Гейден (Рітцка, 82) — Саад (Афолаян, 62), Еггештайн (Сессай, 90), Вайсгаупт (Банкс, 82)
Фрайбург: Атуболу — Сідія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Остерхаге, Еггештайн — Доан (Розенфельдер, 90), Рель (Дінкчі, 75), Гріфо (Бесте, 75) — Гелер
Попередження: Немет
Боруссія Менхенгладбах втримала перемогу над Уніоном у Берліні.
Уніон — Боруссія Менхенгладбах 1:2
Голи: Ілич, 63 (пен.) - Ульріх, 10, Кляйндінст, 26
Уніон: Реннов — Юранович, Духі, Лейте, Сков (Роте, 30) — Хаберер (Бенеш, 63), Хедіра — Скарке (Керфельд, 46), Чон (Любичич, 85), Голлербах — Ілич (Пртаїн, 63)
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас (Омлін, 20) — Скаллі (Лайнер, 75), Ітакура, Ельведі, Ульріх — Зандер, Вайгль — Нгуму (Фрідріх, 74), Штогер (Чванчара, 82), Гак (Нойгаус, 83) — Кляйндінст
Попередження: Зандер
Дві результативні дії Мохамеда Амура допомогли Вольфсбургу у вольовому стилі впоратися з Штутгартом.
Штутгарт — Вольфсбург 1:2
Голи: Вольтемаде, 72 — Томаш, 77, Амура, 87 (пен.)
Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Єльч, 88), Гендрікс, Шабо, Міттельштедт — Каразор (Рідер, 88), Штіллер — Левелінг (Вольтемаде, 70), Мійо, Фюріх (Демірович, 84) — Ундав (Діль, 70)
Вольфсбург: Мюллер — Фішер (Роерслев, 46), Вавро, Кулєракіс, Герхардт — Томаш (Беренс, 90+1), Сванберг, Вранкс, Віммер — Вінн (Сков Ольсен, 71), Амура (Борно, 90+3)
Попередження: Шабо, Каразор, Гендрікс — Фішер, Герхардт, Сванберг, Беренс