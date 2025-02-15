Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють леверкузенський Баєр та мюнхенська Баварія.

Леверкузенський Баєр та мюнхенська Баварія зіграють центральний матч двадцять другого туру німецької Бундесліги на БайАрені.

Хабі Алонсо, після нічиєї проти Вольфсбурга (0:0), використав із перших хвилин Тапсоба в центрі оборони, тоді як Фрімпонг та Грімальдо повернулись на фланги півзахисту, а Паласіос гратиме в центрі поля, тоді як Вірц долучиться до атаки.

Венсан Компані, на тлі перемоги над шотландським Селтіком у Лізі чемпіонів УЄФА (2:1), залучив до стартового складу Кіма та Іто в обороні, тоді як Павлович розташується в опорній зоні, а Коман гратиме ліворуч в атаці.

Баєр: Градецькі — Мукіеле, Та, Тапсоба, Інкап’є — Фрімпонг, Джака, Паласіос, Грімальдо — Телла, Вірц.

Запасні: Коварж, Артур, Гофманн, Андріх, Гарсія, Шик, Буендія, Адлі, Боніфейс.



Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Кім Мін Дже, Іто — Кімміх, Павлович — Олісе, Мусіала, Коман — Кейн.

Запасні: Урбіг, Даєр, Геррейру, Бої, Станішич, Горецка, Гнабрі, Сане, Мюллер.



Гра Баєр — Баварія почнеться о 19:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.