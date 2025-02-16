Німеччина

"Фармацевтам" не вистачило найголовнішого — забитого м'ячу.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо прокоментував результат матчу з мюнхенською Баварією (0:0) у 22-му турі німецької Бундесліги. Цитує іспанського фахівця Sky Sports.

"Всі футболісти зіграли на високому рівні. Баварія дуже сильна в цьому сезоні. Зазвичай вони швидко ламають своїх суперників, але сьогодні цього не було. Ми були сильні, і ми дуже пишаємося своєю грою.

Перед матчем ми говорили, що нам потрібно зіграти ідеально, і моя команда зіграла майже ідеально. Проти Баварії це непросто

Ми в більшості ігрового часу домінували над однією з найкращих команд Європи. Це вже велике досягнення, але нам потрібно було більше. Нам потрібна була перемога. Ми були близькі до неї, але не зуміли використати свої можливості", — сказав Алонсо.

Наразі Баєр посідає другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, відстаючи від Баварії на вісім пунктів.