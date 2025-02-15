Центральний матч 22-го туру Бундесліги завершився нічиєю.
Баєр - Баварія, Getty Images
15 лютого 2025, 21:42
На своєму полі Баєр приймав Баварію в черговому турі чемпіонату Німеччини.
Друга і перша команди Бундесліги не зуміли виявити переможця, зігравши в суху нічию — 0:0.
Баєр — Баварія 0:0
Баєр: Градецькі — Мукіеле, Та, Тапсоба, Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Паласіос, Грімальдо (Шик, 90) — Телла (Адлі, 85), Вірц
Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Мін Дже, Іто (Станішич, 68) — Кімміх, Павлович (Сане, 68) — Олісе (Горецка, 68), Мусіала (Бої, 86), Коман (Гнабрі, 68) — Кейн
Попередження: Інкап'є, Тапсоба — Іто, Павлович, Упамекано.