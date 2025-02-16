Німеччина

Впевнена домашня перемога команди Діно Топпмеллера.

У рамках 22-го туру німецької Бундесліги-2024/25 Айнтрахт приймав Гольштайн Кіль на Дойче Банк Парк у Франкфурті.

Господарі поля могли піти на перерву з перевагою в три голи, але Юго Екітіке не реалізував пенальті, тож Хуго Ларссон і Тута залишилися єдиними авторами результативних ударів у першому таймі. У другій половині зустрічі Джан Узун довів рахунок до розгромного, проте вже невдовзі Фінн Порат скоротив відставання гостей. Його гол виявився останнім у поєдинку, тож фінальний свисток зафіксував звитягу франкфуртців.

Айнтрахт із 42-ма очками йде третім у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Гольштайн із 13-ма заліковими балами перебуває на 18-й сходинці.

Айнтрахт Франкфурт — Гольштайн Кіль 3:1

Голи: Ларссон, 18, Тута, 37, Узун, 60 — Порат, 73

На 45-й хвилині Екітіке не реалізував пенальті (сейв Дане)

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Коллінз, Тута, Теат — Крістенсен, Гойлунн (Дауд, 51), Ларссон, Браун (Нкунку, 71) — Гетце, Узун (Ваї, 71) — Екітіке (Баоя, 90+2)

Гольштайн Кіль: Дане — Коменда (Кнудсен, 82), Зец, Некич (Івежич, 72) — Ремберг — Беккер, Гігович, Холтбі (Келаті, 59), Порат — Харрес (Матіно, 59), Арп

Попередження: Дауд, Крістенсен