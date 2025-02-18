Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та шотландський Селтік.
Серж Гнабрі, Getty Images
18 лютого 2025, 21:06
Мюнхенська Баварія та шотландський Селтік зіграють у матчі-відповіді попереднього раунду плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА на тлі перемоги "Рекордмайстер" (2:1).
Венсан Компані, у порівнянні з попередньою грою, використав із перших хвилин Станішича та Кіма в центрі оборони, тоді як Гнабрі гратиме ліворуч в атаці.
Брендан Роджерс, у свою чергу, залучив до стартового складу Шлуппа ліворуч у захисті, тоді як Жота гратиме над ним в атаці.
Баварія: Ноєр — Станішич, Упамекано, Кім Мін Дже, Геррейру — Горецка, Кімміх — Олісе, Мусіала, Гнабрі — Кейн.
Запасні: Урбіг, Сане, Коман, Даєр, Палління, Девіс, Іто, Бої, Відович, Мюллер, Лаймер, Павлович.
Селтік: Шмейхель — Джонстон, Картер-Вікерс, Трасті, Шлупп — Енгельс, Макгрегор, Хатате — Кюн, Маеда, Жота.
Запасні: Сінісало, Бейн, Тейлор, Скейлс, Айда, Ян Хен Чжун, Маккован, Навроцькі, Кенні, Маррей, Ролстон, Боннар.
Гра Баварія — Селтік почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.