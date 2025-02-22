Завершилися поєдинки чемпіонату Німеччини.
У рамках 23-го туру німецької Бундесліги відбулися п'ять матчів у слоті 16:30.
Гольштайн Кіль — Баєр Леверкузен 0:2
Голи: Шик, 9, Адлі, 45
Гольштайн Кіль: Вайнер — Івежич, Зец (Беккер, 63), Коменда — Розенбом, Ремберг, Яворчек (Гешвілл, 78) — Гігович (Келаті, 75), Кнудсен (Холтбі, 63) — Харрес, Матіно (Арп, 63)
Баєр Леверкузен: Коварж — Та, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Мукіеле, 83), Джака, Андріх, Грімальдо — Адлі (Буендія, 70), Вірц — Шик (Боніфейс, 83)
Попередження: Кнудсен, Зец, Яворчек, Коменда — Інкап'є.
Вольфсбург — Бохум 1:1
Голи: Сванберг, 81 - Машович, 50
Вольфсбург: Мюллер — Роерслев (Борно, 58), Вавро, Кулєракіс, Меле — Томаш (Сков Ольсен, 58), Вранкс (Герхардт, 63), Сванберг, Віммер (Дардаї, 63) — Вінн, Амура (Нмеча, 89)
Бохум: Хорн — Ерман, Машович, Ордец, Бернардо, Холтманн (Віттек, 78) — Беро, Сіссоко (Гамбоа, 90), Краусс — Хофманн (Брошинські, 85), Масурас (Лосіла, 90)
Попередження: Вінн, Борно — Беро, Ордец, Віттек.
Майнц - Санкт-Паулі 2:0
Голи: Сон, 67, Небель, 90+5
Майнц: Центнер — да Кошта, Єнц, Кор — Касі (Ганче-Ольсен, 66), Сано, Амірі, Мвене (Відмер, 83) — Небель — Буркардт (Зіб, 73), Вайпер (Дже Сон, 46)
Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Немет — Треу (Сінані, 83), Ірвін, ван дер Гейден, Рітцка (Дзвігала, 62) — Вайсгаупт (Сессай, 83), Еггештайн, Саад (Афолаян, 69)
Попередження: Сано, Кор, Небель — Треу, дер Гейден, Немет.
Боруссія Менхенгладбах — Аугсбург 0:3
Голи: Клод-Моріс, 55, 61, 70
Боруссія Менхенгладбах: Омлін — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Ульріх — Зандер (Нойгаус, 68), Вайгль (Нетц, 76) — Нгуму Мінполе (Плеа, 68), Штогер (Зіппель, 32), Гак — Кляйндінст (Фрідріх, 76)
Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр (Шлоттербек, 58) — Вольф, Якич (Комур, 75), Оньєка (Маєр, 58), Яннуліс — Єнсен (Муньє, 58), Клод-Моріс — Тіц (Ессенде, 71)
Попередження: Кляйндінст, Ітакура — Яннуліс, Цезігєр, Гоувелееув
Вилучення: Омлін, 28.