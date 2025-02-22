Німеччина

"Джмелі" не залишили шансів столичній команді.

У рамках 23-го туру німецької Бундесліги Боруссія Дортмунд на своєму полі приймала Уніон Берлін.



Господарі відправили шість голів у ворота гостей і без проблем набрали три очки.

Боруссія Дортмунд — Уніон Берлін 6:0

Голи: Діогу Лейте (аг), 25, Гірассі, 40, 75, 80, 83, Баєр, 89

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні (Свенссон, 69) — Забітцер, Гросс — Баєр, Рейна (Чуквуемека, 69), Адеємі — Гірассі (Байно-Гіттенс, 85)

Уніон Берлін: Реннов — Юранович, Доехі, Лейте, Роте — Тусар (Хаберер, 57), Хедіра (Бенеш, 57) — У Йон (Скарке, 73), Шафер (Керфельд, 82), Голлербах (Любичич, 73) — Ілич

Попередження: Бенсебаїні, Рейна — Хедіра, Тусар.