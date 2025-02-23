Німеччина

Завершився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках чергового туру німецької Бундесліги Лейпциг на своєму полі приймав Гайденгайм.

Команди забили на двох чотири голи, але переможця так і не виявили — 2:2.

РБ Лейпциг — Гайденгайм 2:2

Голи: Опенда, 45+2, Шешко, 64 (пен) - Гонсак, 7, Пірінгер, 13 (пен)

РБ Лейпциг: Гулачі — Баку (Бітшиабу, 80), Орбан, Люкеба (Гоміс, 80), Раум — Баумгартнер (Вермерен, 33), Кампль, Зайвальд, Сімонс — Шешко, Опенда

Гайденгайм: Мюллер — Гімбер, Маїнка, Зірслебен (Бек, 90) — Траоре, Кербер (Буш, 74), Шеппнер (Нігюс, 75), Ференбах — Конте (Келлер, 74), Гонсак — Пірінгер (Зівзівадзе, 83)

Попередження: Баумгартнер, Орбан, Сімонс — Гімбер, Шеппнер, Келлер.