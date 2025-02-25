Німеччина

У Білефельді визначився перший півфіналіст турніру.

На ШюкоАрені в Білефельді відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Німеччини-2024/25, в якому місцева Армінія приймала бременський Вердер.

Господарі поля завдяки результативному удару Маріуса Верля й автоголу Хуліана Малатіні пішли на перерву з комфортною перевагою в два м'ячі. Олівер Берк у другому таймі скоротив відставання гостей, але уникнути вильоту з турніру їм так і не вдалося, тож представник третього німецького дивізіону дістався півфіналу.

Армінія — Вердер 2:1

Голи: Верль, 35, Малатіні, 41 (авт.) — Берк, 56

Армінія: Керскен — Ланнерт, Шнайдер, Фелікс, Оппі — Кунце (Гроссер, 66), Руссо, Шрек — Верль (Гродовські, 90), Корбос — Канія (Улдрікіс, 55)

Вердер: Цеттерер — Малатіні (Піпер, 88), Штарк, Юнг — Вайзер, Лінен, Кьон (Агу, 82) — Стаге, Грюль (Біттенкурт, 46) — Сілва (Берк, 46), Дукш (Нжинма, 30)

Попередження: Фелікс — Вайзер, Біттенкурт, Малатіні