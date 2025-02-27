Німеччина

Німець залишається в Мюнхені.

Універсалу Баварії Йосуа Кімміху підвищать зарплату після підписання нового контракту з мюнхенським клубом. Про це повідомляє Ran.

За інформацією джерела, зарплата гравця зросте з 19 млн. євро до 22 млн. євро на рік. Зазначається, що Кімміх стане третім найбільш високооплачуваним футболістом "ротен". Більше отримують тільки Гаррі Кейн та Джамал Мусіала, які заробляють 25 млн. євро за сезон.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2025 року.

У нинішньому сезоні 30-річний Йосуа Кімміх провів за Баварію 36 матчів, у яких забив один гол та зробив 12 результативних передач.