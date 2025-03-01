"Джмелі" здолали Санкт-Паулі у 24-му турі.
Ніко Ковач, Getty Images
01 березня 2025, 20:51
Дортмундська Боруссія вперше здобула дві перемоги поспіль у поточному сезоні Бундесліги.
Нагадаємо, у 24-му турі "джмелі" на виїзді обіграли Санкт-Паулі з рахунком 2:0. Забитими м'ячами відзначилися Серу Гірассі та Карім Адеємі.
Дортмундці набрали 35 очок і посідають поточне десяте місце в турнірній таблиці. Від зони єврокубків команду відділяють три очки.
Лейпциг, що розташувався на шостій позиції, у якого 38 очок, поступився Майнцу.
Нагадаємо, що під час сезону Боруссія провела зміну головного тренера. Нурі Шахін залишив свій пост у зв'язку з незадовільними результатами. Його місце зайняв хорват Ніко Ковач.