Німеччина

"Джмелі" здолали Санкт-Паулі у 24-му турі.

Дортмундська Боруссія вперше здобула дві перемоги поспіль у поточному сезоні Бундесліги.

Нагадаємо, у 24-му турі "джмелі" на виїзді обіграли Санкт-Паулі з рахунком 2:0. Забитими м'ячами відзначилися Серу Гірассі та Карім Адеємі.

Дортмундці набрали 35 очок і посідають поточне десяте місце в турнірній таблиці. Від зони єврокубків команду відділяють три очки.

Лейпциг, що розташувався на шостій позиції, у якого 38 очок, поступився Майнцу.

Нагадаємо, що під час сезону Боруссія провела зміну головного тренера. Нурі Шахін залишив свій пост у зв'язку з незадовільними результатами. Його місце зайняв хорват Ніко Ковач.