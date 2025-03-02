Німеччина

Мюнхенці шукають майбутню заміну для Ноєра.

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані особисто зацікавлений у трансфері воротаря англійського Брайтона та збірної Нідерландів Барта Вербрюггена. Про це повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, бельгійський фахівець великий шанувальник 22-річного голкіпера, з яким він працював в Андерлехті.

Зазначається, що Компані бачить Вербрюггена як наступника 38-річного Мануеля Ноєра, контракт якого закінчується влітку 2026 року. Цей трансфер може обійтися Баварії в 50 млн. євро.

Чинна трудова угода нідерландця з "чайками" розрахована до 30 червня 2028 року.

У поточному сезоні Барт Вербрюгген взяв участь у 27 матчах Брайтона, пропустив 39 м'ячів та провів 7 матчів "на нуль".