Мюнхенці шукають майбутню заміну для Ноєра.
Барт Вербрюгген, getty images
02 березня 2025, 12:19
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані особисто зацікавлений у трансфері воротаря англійського Брайтона та збірної Нідерландів Барта Вербрюггена. Про це повідомляє Mirror.
За інформацією джерела, бельгійський фахівець великий шанувальник 22-річного голкіпера, з яким він працював в Андерлехті.
Зазначається, що Компані бачить Вербрюггена як наступника 38-річного Мануеля Ноєра, контракт якого закінчується влітку 2026 року. Цей трансфер може обійтися Баварії в 50 млн. євро.
Чинна трудова угода нідерландця з "чайками" розрахована до 30 червня 2028 року.
У поточному сезоні Барт Вербрюгген взяв участь у 27 матчах Брайтона, пропустив 39 м'ячів та провів 7 матчів "на нуль".