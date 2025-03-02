Боротьбу за трофей продовжують Армінія, Баєр, РБ Лейпциг і Штутгарт.
Кубок Німеччини, Getty Images
02 березня 2025, 22:29
Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Німеччини-2024/25, передає офіційний сайт DFB (Німецького футбольного союзу).
Матчі наступного раунду турніру, в якому братимуть участь три клуби Бундесліги й один представник третього дивізіону країни, заплановано на 1-2 квітня.
Результати жеребкування:
Армінія — Баєр
Штутгарт — РБ Лейпциг
Нагадаємо, фінал Кубка Німеччини відбудеться на берлінському Олімпіаштадіон 24 травня. Чинним володарем трофея є Баєр.