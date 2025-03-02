Відбулося жеребкування 1/2 фіналу Кубка Німеччини-2024/25, передає офіційний сайт DFB (Німецького футбольного союзу).

Матчі наступного раунду турніру, в якому братимуть участь три клуби Бундесліги й один представник третього дивізіону країни, заплановано на 1-2 квітня.

Результати жеребкування:

Армінія — Баєр
Штутгарт — РБ Лейпциг

Нагадаємо, фінал Кубка Німеччини відбудеться на берлінському Олімпіаштадіон 24 травня. Чинним володарем трофея є Баєр.