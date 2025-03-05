Німеччина

У Мюнхені вважають, що розвиток француза застопорився.

У зимове трансферне вікно талановитий нападник Баварії Матіс Тель перейшов до Тоттенгема на правах оренди до кінця сезону з правом викупу за 60 мільйонів євро.

Спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль розповів, чому "червоні" погодилися відпустити 19-річного француза.

"Ситуація Теля з нами розвивалася не так, як очікувалося. Іноді доводиться приймати такі важкі рішення, тому що розвиток гравця застопорився і не підходив жодній із сторін", — цитує слова Еберля журналіст Фабріціо Романо.

З моменту переходу до Тоттенгема Матіс Тель провів в Англії 365 хвилин у 5 матчах всіх турнірів, в яких він забив один гол.