Німеччина

Команда Бо Генріксена продовжує свій казковий шлях до Ліги чемпіонів.

У стартовому матчі 25-го туру німецької Бундесліги гладбахська Боруссія приймала на власному полі Майнц. Обидві команди у минулому сезоні знаходилися у нижній частині таблиці, а зараз ведуть безпосередню боротьбу за потрапляння до єврокубків, у тому числі до Ліги чемпіонів.

Рахунок у поєдинку було відкрито на користь сенсаційних гостей на 39-й хвилині після гола Пауля Небеля, а вже на початку другого тайму Домінік Кор подвоїв перевагу команди Бо Генріксена.

Незважаючи на те, що на 72-й хвилині Штефан Лайнер подарував Гладбаху надію на камбек, Надієм Амірі за кілька хвилин знищив усі надії господарів та поставив крапку в цьому протистоянні. Перемога Майнца з рахунком 3:1, яка щонайменше тимчасово підняла його на третю сходинку в таблиці чемпіонату.

Боруссія Менхенгладбах — Майнц 1:3

Голи: Лайнер, 73 - Небель, 39, Кор, 49, Амірі, 77

Боруссія Менхенгладбах: Омлін — Лайнер, Фрідріх, Ельведі, Ульріх (Нетц, 74) — Зандер (Нойгаус, 74), Вайгль — Нгуму Мінполе (Пеш, 85), Штогер (Плеа, 56), Гак (Фукуда, 74) — Кляйндінст

Майнц: Центнер — да Кошта (Ганче-Ольсен, 65), Єнц, Кор — Касі (Мелоні, 87), Сано, Амірі (Відмер, 87), Мвене — Небель, Сон (Зіб, 87) — Буркардт (Вайпер, 70)

Попередження: Сано