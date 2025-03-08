Німеччина

Талановитий плеймейкер Реала може вирушити до німецької Бундесліги.

Франкфуртський Айнтрахт уважно стежить за ситуацією навколо атакуючого півзахисника півзахисника Реала Мадрид Арди Гюлера. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 20-річний турецький талант не повністю задоволений ігровим часом у таборі "вершкових", що робить його потенційним кандидатом на літній трансфер.

Попри зацікавленість у Гюлері, головною трансферною ціллю Айнтрахта на позицію правого вінгера залишається Рітсу Доан з Фрайбурга, якщо фінансові умови дозволять здійснити цей перехід.

У поточному сезоні Арда Гюлер провів за Реал Мадрид 1082 хвилини у 29 матчах, в яких він забив 3 голи та віддав 5 асистів.