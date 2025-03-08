Талановитий плеймейкер Реала може вирушити до німецької Бундесліги.
Арда Гюлер, Getty Images
08 березня 2025, 13:55
Франкфуртський Айнтрахт уважно стежить за ситуацією навколо атакуючого півзахисника півзахисника Реала Мадрид Арди Гюлера. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, 20-річний турецький талант не повністю задоволений ігровим часом у таборі "вершкових", що робить його потенційним кандидатом на літній трансфер.
Попри зацікавленість у Гюлері, головною трансферною ціллю Айнтрахта на позицію правого вінгера залишається Рітсу Доан з Фрайбурга, якщо фінансові умови дозволять здійснити цей перехід.
У поточному сезоні Арда Гюлер провів за Реал Мадрид 1082 хвилини у 29 матчах, в яких він забив 3 голи та віддав 5 асистів.