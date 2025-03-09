Німеччина

Леверкузен програв два матчі поспіль.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився після неочікуваної поразки від бременського Вердера (0:2) в рамках 25-го туру чемпіонату Німеччини. Його слова наводить офіційний сайт Бендесліги.

"Матч склався для нас не найкращим чином. Ми повинні були виграти, тепер потрібно надолужувати згаяне. Така ситуація на даний момент.

Можливо, сім змін у складі порівняно з останньою грою — це занадто, але ми маємо якнайшвидше забути цей матч та відзавтра починати фокусуватися на вівторку (матч-відповідь з Баварією в ЛЧ — прим.). І ми повинні знову повірити в себе. Без віри немає шансів, а ми хочемо, щоб вони були", — сказав Алонсо.

Наразі Баєр посідає друге місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги, відстаючи від лідируючої Баварії на вісім пунктів.