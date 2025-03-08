Німеччина

Відбулися чергові матчі німецького чемпіонату.

Сьогодні, 8 березня, пройшла низка поєдинків 25 туру німецької Бундесліги.

У першому матчі мюнхенська Баварія на своєму полі поступилася Бохуму з рахунком 2:3. До 28 хвилини складалося враження на чергову легку перемогу для команди Компані, коли Геррейру оформив дубль. Однак потім Медич відіграв один м'яч, а на 43 хвилині Палінья залишив лідера Бундесліги у меншості. На початку другого тайму Сіссоко зрівняв рахунок, а через 20 хвилин Бохум вийшов уперед завдяки голу Беро.

Баварія — Бохум 2:3

Голи: Геррейру, 14, 28 - Медич, 31, Сіссоко, 51, Беро, 71.

Баварія: Урбіг — Бої (Олісе, 63), Даєр, Іто (Кімміх, 76), Станішич — Палінья, Геррейру — Сане (Лаймер, 63), Горецка, Гнабрі (Мусіала, 63) — Мюллер (Кейн, 62).

Бохум: Хорн — Ерман, Медич, Бернардо — Пасслак (Гамбоа, 82), Сіссоко, Віттек (Машович, 88) — Беро (Лосіла, 87), Краусс — Хофманн, Масурас (Брошинські, 73).

Попередження: Медич, Бернардо, Віттек, Хорн, Сіссоко, Лосіла.

Вилучення: Палінья, 43.

У другій зустрічі Баєр несподівано поступився Вердеру з рахунком 0:2. Бременці відкрили рахунок на сьомій хвилині, коли голом відзначився Шмід. Потім на четвертій компенсованій хвилині перевагу гостей подвоїв Нжинмах.

Баєр Леверкузен — Вердер 0:2

Голи: Шмід, 7, Нжинмах, 90+4.

Баєр Леверкузен: Градецькі — Та (Мукіеле, 46), Та (Мукіеле, 46), Ермосо — Артур (Фрімпонг, 65), Гарсія, Джака (Паласіос, 46), Телла — Адлі, Буендія (Вірц, 46) — Шик.

Вердер: Цеттерер — Піпер, Велькович, Юнг — Вайзер, Лінен (Біттенкурт, 78), Агу — Стаге, Шмід (Топп, 90) — Бюрке (Нжинмах, 69), Сілва (Грюль, 78).

Попередження: Шик, Адлі, Паласіос, Гарсія — Лінен, Вайзер, Бюрке, Стаге.

У третьому поєдинку дортмундська Боруссія мінімально програла Аугсбургу з рахунком 0:1. Перемогу гостям забезпечив забитий м'ячі у виконанні Гоувелеева в середині першого тайму.

Боруссія Дортмунд - Аугсбург 0:1

Гол: Гоувелееув, 23.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Коуту (Р'єрсон, 63), Джан, Шлоттербек, Бенсебаїні (Баєр, 63) — Озджан, Гросс (Забітцер, 75) — Адеємі (Антон, 90), Брандт, Байно-Гіттенс — Гірассі.

Аугсбург: Дамен — Матсіма, Гоувелееув, Цезігєр — Вольф (Банкс, 82), Реджбечай (Якич, 58), Оньєка, Яннуліс — Єнсен (Комур, 74), Клод-Моріс (Маєр, 74) — Тіц (Ессенде, 58).

Попередження: Гірассі — Реджбечай, Оньєка, Банкс, Якич.

У ще одній зустрічі Вольфсбург на своєму полі поділив очки із Санкт-Паулі. Матч закінчився із рахунком 1:1. На гол гостей у виконанні ван дер Гейдена, господарі поля відповіли влучним ударом Амури з пенальті.

Вольфсбург — Санкт-Паулі 1:1

Голи: Амура, 70 (пен) - ван дер Гейден, 38.

Вольфсбург: Мюллер — Фішер (Роерслев, 46), Вавро, Кулєракіс, Меле — Ольсен (Дардаї, 63), Герхардт, Сванберг (Арнольд, 46), Томаш (Беренс, 79) — Вінн (Камінські, 63), Амура.

Санкт-Паулі: Васіль — Немет, Валь, ван дер Гейден — Треу, Ірвін, Сміт, Рітцка (Саліакас, 46) — Вайсгаупт (Буахалфа, 71), Сінані (Еггештайн, 90), Афолаян (Саад, 46).

Попередження: Амура.

Насамкінець Штутгарт у гостях не зміг обіграти Гольштайн Кіль — 2:2. У складі господарів поля голами відзначився Скрібські, який оформив дубль. У "швабів", які з 53 хвилини грали в меншості після вилучення Стергіу, забивали Левелінг та Демірович.

Гольштайн Кіль — Штутгарт 2:2

Голи: Скрібскі, 30, 46 - Левелінг, 15, Демірович, 55.

Гольштайн Кіль: Вайнер — Беккер, Зец, Івежич (Бернхардссон, 63) — Розенбом, Ремберг, Кнудсен (Порат, 77), Коменда (Холтбі, 77) — Гігович (Шульц, 84) — Скрібскі (Арп, 63), Матіно.

Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Гендрікс, Міттельштедт — Левелінг (Штенцель, 90), Каразор, Штіллер, Фюріх (Брун Ларсен, 46) — Мійо (Вагноман, 61) — Ундав (Демірович, 46), Вольтемаде (Туре, 87).

Попередження: Беккер — Мійо, Левелінг.

Вилучення: Стергіу, 53.