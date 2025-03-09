Німеччина

Мінімальна поразка "джмелів".

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач прокоментував поразку від Аугсбурга (0:1) в матчі 25-го туру німецької Бундесліги. Цитує хорватського фахівця офіційний сайт чемпіонату Німеччини.

"За всі 90 хвилин ми абсолютно не показали бажання перемогти. Ми не робили ривків у простір, не створили жодного моменту, грали занадто повільно, хоча для нас це був важливий матч.

У моєму розумінні бажання бігати, пристрасть, інтенсивність і агресія — головне мірило у футболі, але нічого подібного ми сьогодні не показали, і це ускладнювало гру", — сказав Ковач.

Наразі Боруссія Д посідає 10-те місце в німецькій Бундесліги, набравши 35 очок.