Німеччина

Господарі не реалізували пенальті на 95-й хвилині гри.

У рамках 25-го туру німецької Бундесліги Айнтрахт на своєму полі приймав Уніон Берлін.

Гості зуміли здобути вольову перемогу, при цьому, Екітіке на 95-й хвилині гри не реалізував пенальті і Айнтрахт упустив можливість набрати хоча б один бал.

Айнтрахт Франкфурт — Уніон Берлін 1:2

Голи: Батшуаї, 13 - Керфельд, 62, У Йон, 78

Айнтрахт Франкфурт: Трапп — Коллінз, Тута, Теат, Браун — Крістенсен, Гойлунн, Ларссон (Жуніор Діна-Ебімбе, 79), Баоя (Гетце, 60) — Батшуаї (Екітіке, 60), Узун (Кнауфф, 79)

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Юранович, Хаберер (У Йон, 71), Хедіра, Тріммель (Александер Роте, 71) — Тусар (Голлербах, 55) — Скарке (Шафер, 55), Ілич (Любичич, 84)

Попередження: Ларссон, Тута, Ваї.