Німеччина

Якщо клуб не проб’ється до єврокубків, фахівець може покинути Дортмунд влітку.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач має чинний контракт до 2026 року, однак його відставка влітку можлива, якщо команда не досягне поставлених цілей — вихід до єврокубків. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуб не має опції дострокового розірвання угоди, тому у разі звільнення Ковача доведеться виплатити компенсацію. Проте в контракті передбачена спеціальна клаусула: якщо Боруссія не кваліфікується в єврокубки, тренер отримає 50% своєї базової зарплати як вихідну допомогу.

Як зазначає журналіст Патрік Бергер, загальна вартість звільнення 53-річного фахівця разом із його штабом коштуватиме "джмелям" приблизно 3 мільйони євро. Сам Ковач заробляє від 3 до 4 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, після 25 турів дортмундська Боруссія посідає 10 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, маючи в своєму активі 35 набраних очок.