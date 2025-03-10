Якщо клуб не проб’ється до єврокубків, фахівець може покинути Дортмунд влітку.
Ніко Ковач, Getty Images
10 березня 2025, 23:05
Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач має чинний контракт до 2026 року, однак його відставка влітку можлива, якщо команда не досягне поставлених цілей — вихід до єврокубків. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Клуб не має опції дострокового розірвання угоди, тому у разі звільнення Ковача доведеться виплатити компенсацію. Проте в контракті передбачена спеціальна клаусула: якщо Боруссія не кваліфікується в єврокубки, тренер отримає 50% своєї базової зарплати як вихідну допомогу.
Як зазначає журналіст Патрік Бергер, загальна вартість звільнення 53-річного фахівця разом із його штабом коштуватиме "джмелям" приблизно 3 мільйони євро. Сам Ковач заробляє від 3 до 4 мільйонів євро на рік.
Нагадаємо, після 25 турів дортмундська Боруссія посідає 10 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, маючи в своєму активі 35 набраних очок.