Головний тренер Боруссії Дортмунд Ніко Ковач має чинний контракт до 2026 року, однак його відставка влітку можлива, якщо команда не досягне поставлених цілей — вихід до єврокубків. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Клуб не має опції дострокового розірвання угоди, тому у разі звільнення Ковача доведеться виплатити компенсацію. Проте в контракті передбачена спеціальна клаусула: якщо Боруссія не кваліфікується в єврокубки, тренер отримає 50% своєї базової зарплати як вихідну допомогу.

Як зазначає журналіст Патрік Бергер, загальна вартість звільнення 53-річного фахівця разом із його штабом коштуватиме "джмелям" приблизно 3 мільйони євро. Сам Ковач заробляє від 3 до 4 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, після 25 турів дортмундська Боруссія посідає 10 сходинку в турнірній таблиці Бундесліги, маючи в своєму активі 35 набраних очок.