Німеччина

Долю поєдинку вирішив єдиний гол "піратів" у другому таймі.

У рамках 26-го туру німецької Бундесліги-2024/25 Санкт-Паулі приймав Гоффенгайм на Міллернтор-Штадіон.

Протягом першого тайму матчу команди не порадували результативними ударами. По перерві Ноа Вайсгаупт відкрив рахунок, вивівши вперед господарів поля. Уникнути поразки гостям так і не вдалося.

Санкт-Паулі з 25-ма очками йде 15-м у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Гоффенгайм із 26-ма заліковими балами перебуває на 13-й сходинці.

Санкт-Паулі — Гоффенгайм 1:0

Гол: Вайсгаупт, 51

Санкт-Паулі: Васіль — Немет, Валь, ван дер Гейден (Рітцка, 73) — Саліакас, Ірвін, Сміт, Треу — Сінані (Буахалфа, 86) — Вайсгаупт (Еггештайн, 73), Саад (Афолаян, 73)

Гоффенгайм: Бауманн — Кадержабек (Жандре, 71), Акпогума, Естігор, Юрасек (Ярдимджі, 85) — Бекер (Туре, 71), Штах, Тохумку (Бюльтер, 57) — Бішоф — Орбан (Табакович, 57), Крамарич

Попередження: Штах