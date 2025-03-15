Німеччина

Вагома втрата для мюнхенців.

Центральний захисник мюнхенської Баварії Кім Мін Дже пропустить пару тижнів через травму. Про це повідомляє GGFN.

"Ми сподіваємося, що він не буде відсутній занадто довго, але протягом наступних кількох тижнів він точно не гратиме", — сказав головний тренер "ротен" Венсан Компані.

За інформацією джерела, через проблеми з ахілловим сухожиллям 28-річний кореєць пропустить матч 26-го туру німецької Бундесліги з берлінським Уніоном. Також скоріш за все центрбек пропустить березневі матчі збірної Південної Кореї.

Цього сезону Кім Мін Дже відіграв за Баварію 37 матчів та забив 3 голи.