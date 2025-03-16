Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Бохум - Айнтрахт Франкфурт, Getty Images
16 березня 2025, 19:39
У рамках 26-го туру німецької Бундесліги Бохум приймав Айнтрахт.
Гості без особливих проблел здолали господарів і набрали три очки.
Бохум — Айнтрахт Франкфурт 1:3
Голи: Холтманн, 73 - Крістенсен, 27, Баоя, 32, Батшуаї, 90+6
Бохум: Хорн — Ерман, Медич, Ордец (Гамбоа, 86) — Пасслак (Холтманн, 63), Сіссоко, Віттек — Беро (Брошинські, 86), Краусс (де Віт, 41) — Хофманн, Масурас (Боаду, 63)
Айнтрахт Франкфурт: Сантос — Крістенсен, Кох, Тута, Браун — Ларссон (Кнауфф, 46), Гойлунн — Баоя (Шаїбі, 65), Скірі (Аменда, 87), Гетце (Коллінз, 80) — Екітіке (Батшуаї, 80)
Попередження: Краусс, Віттек, Беро, Сіссоко — Баоя.