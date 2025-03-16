Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Гайденгайм - Гольштайн Кіль, Getty Images
16 березня 2025, 20:20
У рамках 26-го туру німецької Бундесліги Гайденгайм приймав Гольштайн. Господарі здолали гостей і завоювали три очки.
Гайденгайм - Гольштайн Кіль 3:1
Голи: Пірінгер, 33, Зівзівадзе, 47, Конте, 90+3 — Гарресс, 87.
Гайденгайм: Мюллер — Буш, Маїнка, Гімбер — Траоре, Бек, Шеппнер, Дорш, Кретціг — Пірінгер, Зівзівадзе
Гольштайн Кіль: Вайнер — Беккер, Зец, Коменда — Розенбом (Бернхардссон, 46), Кнудсен (Холтбі, 57), Ремберг, Гігович (Харрес, 46), Порат — Скрібскі, Матіно (Арп, 57)
Попередження: Траоре — Коменда.