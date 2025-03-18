Німеччина

"Бики" розраховують на сербського фулбека.

Крайній захисник Коста Неделькович, права на якого належать Астон Віллі, схоже, продовжить виступати за РБ Лейпциг після літа цього року. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "бики" планують скористатися опцією викупу контракту за 15 мільйонів євро (10,5 млн фіксовано + 4,5 млн у вигляді бонусів).

У Лейпцигу розглядають 19-річного сербського захисника як перспективну інвестицію за розумну ціну. Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, загальна тенденція вказує на те, що Неделькович залишиться в команді.

У поточному сезоні Коста Неделькович провів на клубному рівні 384 хвилини у 13 іграх, в яких він результативними діями не відзначався.