Німеччина

Гравець поїхав до Німеччини наприкінці зимового трансферного вікна.

Іспанський центральний захисник Маріо Ермосо на початку поточного сезону долучився до римської Роми в якості вільного агента на тлі п’ятирічного періоду виступів за мадридський Атлетіко.

Утім, не минуло й пів року, як 29-річний виконавець через брак ігрового досвіду попросив "вовків" відправити його до оренди в інший клуб.

Леверкузенський Баєр у цьому випадку виглядав навіть варіантом на підвищення, адже таким чином футболіст отримав можливість пограти в Лізі чемпіонів УЄФА.

Однак саме під час участі в матчі-відповіді 1/8 фіналу головного єврокубкового змагання проти мюнхенської Баварії на полі "фармацевтів" іспанець зазнав травми сухожилля в області правого грудного м'яза.

Як пізніше повідомив Баєр, для футболіста це означало дострокове завершення сезону.

Його реабілітація буде проходити, за погодженням із Ромою, у леверкузенському "Веркштатті" — реабілітаційно-тренувальному центрі клубу, розташованому на БайАрені.

Таким чином Ермосо зупинився на показнику в 20 матчів за Рому та Баєр у цьому сезоні (1062 хвилини, 1 гол).