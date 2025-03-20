Німеччина

Захисник вдячний за переданий одноклубником досвід.

Лівий захисник Альфонсо Девіс висловився щодо виступів за Баварію одразу з кількома досвідченими гравцями.

Спілкуючись із порталом OneSoccer, 24-річний гравець зазначив, що досі чомусь вчиться в таких одноклубників, як Мануель Ноєр і Томас Мюллер.

"Ми з Томасом багато спілкуємося. Я думаю, що в майбутньому він буде хорошим тренером. Він завжди давав мені поради. Я дуже вдячний за досвід із цими хлопцями, який можу передати молодим гравцям тут [у національній команді]", — цитує представника збірної Канади Bayern & Germany.

Нагадаємо, до мюнхенського клубу Девіс приєднався в січні 2019-го, коли йому було 18 років. Із тих пір захисник провів за Баварію 226 матчів у всіх турнірах, відзначившись 14-ма голами й 34-ма асистами.

Раніше почесний президент мюнхенців заявив, що Мюллер міг би зробити чудову кар'єру в політиці.