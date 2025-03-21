Німеччина

Німецький хавбек може як залишитися в клубі, так і змінити команду влітку.

Питання майбутнього центрального півзахисника Леона Горецки в мюнхенській Баварії залишається відкритим – клуб не виключає його перебування в команді на наступний сезон. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, на відміну від літа 2024 року, мюнхенці наразі не наполягають на продажі німецького хавбека.

У разі, якщо 30-річний футболіст залишиться, сторони можуть розглянути варіант продовження контракту. Проте наразі переговори щодо цього ще не розпочалися.

Чинна угода Горецки з Баварією діє до літа 2026 року, а його зарплата становить близько 18 мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні Леон Горецка провів за "червоних" 32 матчі, в яких він забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.