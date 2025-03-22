Німеччина

Чеський форвард цього сезону відзначився голами вже чимало разів.

Етап кар’єри в леверкузенському Баєрі тривалістю вже майже в п’ять років для чеського нападника Патріка Шика складався неоднорідно.

У другому своєму сезоні в складі "фармацевтів" нині вже 29-річний виконавець вразив усіх своєю результативністю, проте потім знову почались проблеми із забитими м’ячами, і зрештою чемпіонська кампанія на чолі з Хабі Алонсо асоціювалась, передусім, із нігерійцем Віктором Боніфейсом.

Утім, під час поточної кампанії чех відвоював усі втрачені позиції, і з 23 забитими м’ячами та одним асистом за 36 матчів саме він вважається провідним нападником у команді.

А отже Баєр знову готовий повернутись до розмови щодо продовження виступів Патріка за клуб.

Очікується, що "фармацевти" не зволікатимуть із вирішенням цього питання — якщо до літа сторони не знайдуть спільного знаменника щодо нової угоди, то Шика продадуть.

Орієнтовна вартість складатиме 30 млн євро, і на гравця вже є попит у англійській Прем’єр-лізі.