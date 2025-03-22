Німеччина

"Шваби" під керівництвом Генесса демонструють хороший футбол.

Керівництво німецького Штутгарта продовжила контракт з головним тренером команди Себастьяном Генессом. Про це повідомляє офіційний сайт "швабів".

"Я дуже радий продовженню контракту, тому що переконаний — ми ще можемо багато чого досягти разом. Коли я приєднався до Штутгарта майже два роки тому, ми були в складній ситуації, команда посідала 18-те місце в чемпіонату. Проте, я відчував, що це правильний крок. І зараз я відчуваю, що продовжити контракт так само правильно", — заявив Генесс.

Зазначається, що з 42-річним фахівцем підписано трудову угоду до 30 червня 2028 року.

Наразі Штутгарт посідає 10-те місце в таблиці німецької Бундесліги, набравши 37 очок після 26 зіграних турів.