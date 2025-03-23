Німеччина

Гравець мав напружені стосунки з тренером.

Німецький центральний півзахисник Леон Горецка виступає за мюнхенську Баварію з літа 2018 року, коли перейшов із гельзенкірхенського Шальке в якості вільного агента.

Відтоді вже 30-річний виконавець устиг попрацювати під орудою чималої кількості головних тренерів, і одним із найбільш продуктивних періодів для нього була співпраця з колишнім тренером "Рекордмайстера" Томасом Тухелем.

Тоді за півтора сезони футболіст зіграв 53 матчі (3781 хвилину), забив шість голів та віддав 11 гольових передач.

Утім, ця продуктивність, як стало відомо з інтерв’ю члена наглядової ради клубу Карла-Гайнца Румменігге, виникла радше всупереч, а не завдяки відносинам тренера та футболіста.

"Станом на сьогодні, я не думаю, що хтось із клубних чиновників коли-небудь негативно висловлювався про гру чи поведінку Леона Горецки.

На відміну від Томаса Тухеля. Із ним це траплялось. Це було досить складно врегулювати навіть усередині клубу, а потім, коли це постійно почало потрапляти до ЗМІ, це стало ще складніше робити", — заявив німецький функціонер та ексфутболіст.

У поточній кампанії на рахунку Горецки під орудою Венсана Компані п’ять голів та один гольовий пас за 32 матчі (1831 хвилину).