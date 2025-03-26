Німеччина

Міжнародна перерва принесла чергові проблеми на клубному рівні.

Уже на 12 хвилині принципового для Канади переможного домашнього матчу за третє місце проти США в рамках Ліги націй КОНКАКАФ фланговий захисник "кленових листків" Альфонсо Девіс зазнав пошкодження й залишив межі поля.

Як стало пізніше відомо з висновків лікарів, у 24-річного виконавця на те були всі причини, адже його діагноз — розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна.

Відновлення від цієї травми для футболіста сягатиме пів року, і таким чином поточна кампанія для захисника мюнхенської Баварії була завершена достроково.

Також Девіс не допоможе своїй команді на товариському турнірі в матчі проти національної збірної України й пропустить Клубний чемпіонат світу.

За сезон Альфонсо відіграв 31 матч, забив три голи та віддав три гольові передачі.

На початку лютого він продовжив контракт із Баварією до 2030 року.