Мюнхенська Баварія офіційно повідомила про те, що її канадський фланговий захисник Альфонсо Девіс вилетів приблизно на пів року через розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна та потребуватиме операції найближчим часом.

І одразу ж після цієї прикрої новини клуб опублікував оновлення щодо стану здоров’я французького центрального захисника Дайо Упамекано, який зазнав пошкодження в переможній для "Les Bleus" грі плей-оф Ліги націй УЄФА проти Хорватії.

У випадку з 26-річним виконавцем обійшлось без необхідності операції, проте через ушкодження суглобів у лівому коліні він також залишатиметься за грою "наступні кілька тижнів".

Упамекано в цьому сезоні провів 33 матчі, забивши два голи.