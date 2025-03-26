Німеччина

Пошесть травм напала на представників Мюнхена під час міжнародної перерви.

Мюнхенська Баварія офіційно повідомила про те, що її канадський фланговий захисник Альфонсо Девіс вилетів приблизно на пів року через розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна та потребуватиме операції найближчим часом.

І одразу ж після цієї прикрої новини клуб опублікував оновлення щодо стану здоров’я французького центрального захисника Дайо Упамекано, який зазнав пошкодження в переможній для "Les Bleus" грі плей-оф Ліги націй УЄФА проти Хорватії.

У випадку з 26-річним виконавцем обійшлось без необхідності операції, проте через ушкодження суглобів у лівому коліні він також залишатиметься за грою "наступні кілька тижнів".

Упамекано в цьому сезоні провів 33 матчі, забивши два голи.