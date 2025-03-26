Пошесть травм напала на представників Мюнхена під час міжнародної перерви.
Дайо Упамекано, Getty Images
26 березня 2025, 11:19
Мюнхенська Баварія офіційно повідомила про те, що її канадський фланговий захисник Альфонсо Девіс вилетів приблизно на пів року через розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна та потребуватиме операції найближчим часом.
І одразу ж після цієї прикрої новини клуб опублікував оновлення щодо стану здоров’я французького центрального захисника Дайо Упамекано, який зазнав пошкодження в переможній для "Les Bleus" грі плей-оф Ліги націй УЄФА проти Хорватії.
У випадку з 26-річним виконавцем обійшлось без необхідності операції, проте через ушкодження суглобів у лівому коліні він також залишатиметься за грою "наступні кілька тижнів".
Упамекано в цьому сезоні провів 33 матчі, забивши два голи.