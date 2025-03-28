Серйозні втрати для "ротен".
Венсан Компані, getty images
28 березня 2025, 14:49
Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані напередодні матчу 27-го туру німецької Бундесліги з Санкт-Паулі висловився про травмованих гравців команди. Його слова наводить Bayern & Germany.
"Я протягом всього тижня вивчав Санкт-Паулі. Це команда добре грає в обороні та дуже мало пропускає. Вони небезпечні в атаці, навіть якщо забили не так багато голів. Санкт Паулі часто входять у фінальну третину та діють інтенсивно в атаці. Також вони вміють добре пресингувати.
Головне – підійти до гри з повагою та повною впевненістю у власних силах. Ми хочемо показати свою найкращу гру. Мотивація на цей матч в нас точно є.
Шкода, що Альфонсо (Девіс) та Дайо (Упамекано) не з нами в такий важливий період сезону. Втім, ми вже стикалися з кадровими проблемами і завжди знаходили рішення. Сподіваюся, це ще більше згуртує команду. Ми в ситуації, коли відступати нікуди. Зробимо все можливе, щоб досягти своїх цілей в поточному сезоні.
Щодо пошуку рішень в таких ситуаціях, то все починається задовго до травм – кожен має відчувати свою важливість. Гравці, які виходитимуть на поле, вже мають достатньо досвіду. Травми не вперше трапляються з нами по ходу сезону. Звісно, спочатку це неприємна новина, але потім треба рухатися вперед. Ті, хто травмувався, отримують всю необхідну підтримку. Але немає виправдань – ми повинні грати та перемагати", – сказав Компані.
Раніше повідомлялося, що Компані найбільш високооплачуваний тренер Бундесліги.