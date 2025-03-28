Німеччина

Серйозні втрати для "ротен".

Головний тренер мюнхенської Баварії Венсан Компані напередодні матчу 27-го туру німецької Бундесліги з Санкт-Паулі висловився про травмованих гравців команди. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Я протягом всього тижня вивчав Санкт-Паулі. Це команда добре грає в обороні та дуже мало пропускає. Вони небезпечні в атаці, навіть якщо забили не так багато голів. Санкт Паулі часто входять у фінальну третину та діють інтенсивно в атаці. Також вони вміють добре пресингувати.

Головне – підійти до гри з повагою та повною впевненістю у власних силах. Ми хочемо показати свою найкращу гру. Мотивація на цей матч в нас точно є.