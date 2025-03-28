Німеччина

П'ять футболістів Баварії очолюють рейтинг зарплат у німецькому футболі.

Французька газета L'Equipe презентувала рейтинг зарплатних відомостей німецької Бундесліги.

Примітно, що до топ-5 рейтингу із зарплат гравців входять лише футболісти мюнхенської Баварії.

Очолює його нападник Гаррі Кейн та півзахисник Джамал Мусіала з окладом 2,1 млн євро.

За ними йдуть воротар Мануель Ноєр та форвард Томас Мюллер — 1,66 млн євро. Топ-5 замикає вінгер Кінгслі Коман – 1,42 млн євро.

Рейтинг тренерів очолює наставник Баварії Венсан Компані із зарплатою 750 тисяч євро. За ним ідуть Хабі Алонсо з Баєра (425 тисяч євро) та Марко Розе з Лейпцига (375 тисяч євро).

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