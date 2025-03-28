Німеччина

Клубний інсайдер спростовує переговори з Бартом Вербрюггеном з Брайтона.

Напередодні у ЗМІ з'являлася інформація про бажання мюнхенської Баварії підписати у літнє трансферне вікно воротаря Брайтона та збірної Нідерландів Барта Вербрюггена.

Утім, як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, не розглядає можливість оформлення трансферу нового голкіпера влітку та не буде робити ніяких пропозицій щодо Вербрюггена

Хоч мюнхенці, включно з багатьма іншими топклубами, дійсно стежать за 22-річним нідерландцем через його прогрес, але в Баварії вже визначили чітку структуру воротарської позиції: Мануель Ноєр залишиться основним голкіпером, його дублером буде Йонас Урбіг, а Свен Ульрайх залишиться третьою опцією.

Щодо Даніеля Переца, мюнхенський клуб планує віддати його в оренду для отримання ігрової практики або продати із правом зворотного викупу.