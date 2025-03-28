Дубль з асистів Есекьєля Паласіоса допоміг "фармацевтам" здобути домашню перемогу.
У рамках 27-го туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр приймав на своєму полі Бохум.
У першому таймі команди обмінялися голами у виконанні Алейша Гарсії та Фелікса Пасслака, але вже після перерви Віктор Боніфейс та Амін Адлі зняли усі питання щодо переможця протистояння.
Фінальний свисток зафіксував підсумковий рахунок 3:1 на користь "фармацевтів".
Баєр Леверкузен — Бохум 3:1
Голи: Гарсія, 20, Боніфейс, 60, Адлі, 87 - Пасслак, 26
Баєр Леверкузен: Градецькі — Мукіеле, Та, Інкап'є — Фрімпонг (Артур, 89), Джака, Паласіос (Андріх, 90), Гарсія, Грімальдо — Боніфейс, Шик (Адлі, 71)
Бохум: Хорн — Пасслак, Ерман, Ордец, Віттек — Беро, Сіссоко (де Віт, 85), Краусс, Гольтманн (Брошинські, 75) — Хофманн, Масурас
Попередження: Боаду