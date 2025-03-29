Німеччина

25-річний футболіст може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Нападник Ліверпуля Коді Гакпо перебуває у сфері інтересів Баварії.

Мюнхенський гранд готовий витратити понад 60 млн євро на трансфер нідерландця прийдешнім літом, повідомляє Fichajes. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість 25-річного футболіста в 70 млн євро.

В активі Коді Гакпо 16 забитих м'ячів і шість результативних передач у 40 поєдинках за колектив Арне Слота в поточному сезоні. Контракт універсального форварда, здатного зіграти на фланзі та в центрі атаки, розрахований до середини 2028 року. Кольори мерсисайдців гравець представляє із січня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль розпочав перемовини з Салахом щодо нового контракту.