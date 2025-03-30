Німеччина

Відбувся черговий матч чемпіонату Німеччини.

Дортмундська Боруссія у матчі 27 туру німецької Бундесліги на своєму полі обіграла Майнц із рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму, коли на 39 хвилині результативним ударом відзначився Максіміліан Баєр, а через три хвилини перевагу "джмелів" подвоїв Емре Джан.

У середині другого тайму команди обмінялися забитими голами – у складі дортмундців дубль оформив Баєр, а гості відповіли влучним ударом Пауля Небеля.

Після 27 турів Майнц набрав 45 очок і посідає четверте місце у Бундеслізі, а у Боруссії Д – 38 балів та десята позиція.

Боруссія Дортмунд — Майнц 3:1

Голи: Баєр, 39, 72 Джан, 42 - Небель, 76.

Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон (Бенсебаїні, 90), Джан, Шлоттербек — Коуту (Свенссон, 62), Озджан (Чуквуемека, 79), Гросс, Р'єрсон — Брандт (Зюле, 79) — Адеємі (Байно-Гіттенс, 90), Баєр.

Майнц: Центнер — да Кошта, Єнц, Ганче-Ольсен — Відмер (Ферачніг, 66), Амірі, Сано, Касі (Зіб, 88) — Небель (Норден, 88), Сон (Сок Хон, 65) — Буркардт.

Попередження: Коуту, Шлоттербек.