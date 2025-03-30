Німеччина

Відбувся черговий матч чемпіонату Німеччини.

Берлінський Уніон у матчі 27 туру німецької Бундесліги в гостях здобув вольову перемогу над Фрайбургом із рахунком 2:1.

Рахунок у матчі було відкрито у середині першого тайму, коли на 29 хвилині результативним ударом відзначився Лукас Гелер. Проте за хвилину гості зрівняли цифри на табло завдяки голу Рані Хедіри.

Перемогу берлінській команді забезпечив точний удар Андрея Ілича на старті другого тайму – на 48 хвилині.

Після 27 турів у Фрайбурга 42 очки та сьоме місце у Бундеслізі, а в Уніона 30 балів та 13 позиція.

Фрайбург — Уніон Берлін 1:2

Голи: Гелер, 29 - Хедіра, 30, Ілич, 48.

Фрайбург: Атуболу (Мюллер, 58) — Сідія (Кюблер, 67), Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Доан, Еггештайн, Остерхаге, Гріфо — Гелер (Дінкчі, 58) — Грегорич.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель, Хаберер, Хедіра, Юранович — У Йон (Скарке, 8), Ілич (Любичич, 85), Голлербах (Бенеш, 85).

Попередження: Гінтер, Манзамбі, Дінкчі — Хедіра, Ілич, Шафер, Юранович.