Німеччина

Гравець подякував уболівальникам за підтримку.

Канадський захисник мюнхенської Баварії під час виступів за національну збірну за ходом березневої міжнародної перерви зазнав травми хрестоподібної зв’язки й вилетів на пів року.

24-річному виконавцю було необхідно пройти оперативне втручання, відновлення від якого буде доволі тривалим.

Утім, футболіст не втрачає сподівань повернутись до гри якнайшвидше.

"Дякую вам усі за всю вашу любов, за ваші добрі слова і за всю підтримку, яку ви надавали мені з моменту моєї травми.

Це відстійно — бути поза грою так довго, але мій сезон закінчився раніше за всіх інших.

Я буду наполегливо працювати, щоб переконатись, що повернусь сильнішим", — заявив канадський виконавець.

За сезон Альфонсо відіграв 31 матч, забив три голи та віддав три гольові передачі.