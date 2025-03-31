Німеччина

Переговори про новий контракт між вінгером та мюнхенським клубом тривають.

У Баварії досі є внутрішній скептицизм щодо продовження контракту вінгера Лероя Сане, який спливає влітку цього року, однак гра футболіста та його відданість команді дедалі більше цінуються в керівництві. Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, спортивний директор "червоних" Макс Еберль продовжує переговори, а Сане готовий піти на зниження зарплати заради того, щоб залишитися в Мюнхені.

Втім, як зазначається, письмової пропозиції від Баварії поки що немає, і мюнхенці мають зробити свій хід. Очікується, що остаточне рішення щодо майбутнього Сане буде ухвалено протягом 1-3 тижнів.

Водночас Арсенал серйозно зацікавлений у трансфері Лероя Сане на правах вільного агента влітку. Лондонський клуб вже провів конкретні переговори з оточенням гравця та слідкує за подальшим розвитком подій.

У поточному сезоні німецький вінгер провів за Баварію 36 матчів, в яких він забив 11 голів та віддав 4 результативні передачі.