Німеччина

Жива легенда в історії клубу.

Чинний контракт німецького нападника Томаса Мюллера з мюнхенською Баварією добігає свого завершення наприкінці поточної кампанії.

Тривалий час 35-річний виконавець очікував, що клуб запропонує йому продовжити взаємини ще на якийсь термін, проте так і не дочекався.

Тиждень тому німецькі ЗМІ почали поширювати інформацію, що гравець залишить "Рекордмайстер" наприкінці сезону, і зрештою ці твердження знайшли підтвердження й від самого Мюллера.

"Привіт, шановні вболівальники Баварії,

Після численних спекуляцій навколо мене останнім часом, я хотів би скористатись можливістю і прояснити ситуацію цим листом до вас.

Навіть після всіх цих років, незалежно від того, скільки хвилин я граю, я все ще отримую величезне задоволення від того, що виходжу на поле з хлопцями і разом з ними виборюю титули для нашої команди. Я цілком міг би уявити себе в цій ролі і в наступному сезоні.

Однак клуб свідомо вирішив не вести зі мною переговори про новий контракт на наступний сезон. Навіть якщо це не відповідало моїм особистим бажанням, важливо, що клуб слідує своїм переконанням. Я поважаю цей крок, який правління і наглядова рада, безумовно, сприйняли нелегко

Мені зі зрозумілих причин не подобалося те, що відбувалось на публіці впродовж останніх тижнів і місяців. Однак я відчуваю те ж саме щодо своєї гри: вона теж не завжди характеризувалася досконалістю, але скоріше позитивним, перспективним підходом до наступного ходу.

Після невдалого пасу важливо забрати м'яч назад завдяки командній єдності. Ми досягли цього в питанні мого подальшого працевлаштування за останні кілька днів завдяки тривалим дискусіям.

Зараз ми повністю зосереджені на наших спортивних цілях на сезон. Для мене було б мрією привезти додому чемпіонський титул і дійти до довгоочікуваного фіналу Ліги чемпіонів удома наприкінці травня. Я зроблю все, що в моїх силах!

Дякую за все, що було, і за все, що ще попереду. Завжди вперед, Баваріє! Ваш Томас", — ідеться в заяві німецького футболіста.

За Баварію Мюллер відіграв усю свою професійну кар’єру, починаючи від 2000 року, і за цей час провів за основну команду 743 матчі, забивши 247 голи та віддавши 273 гольові передачі.

Томас — дворазовий володар Ліги чемпіонів УЄФА (2012/13, 2019/20), дворазовий переможець Суперкубка УЄФА (2014, 2021), дворазовий переможець Клубного чемпіонату світу (2014, 2021), 12-разовий чемпіон Німеччини (2009/10, 2012-23), 6-разовий володар Кубка Німеччини (2009/10, 2012-14, 2015/16, 2018-20), та 8-разовий переможець Суперкубка Німеччини (2010/2011, 2012/13, 2016-2019, 2020/23).