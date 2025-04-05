Завершилися п'ять поєдинків чергового туру чемпіонату Німеччини.
У рамках 28-го туру німецької Бундесліги-2024/25 у суботу, 5 квітня, відбулися п'ять матчів.
Хет-трик Ермедіна Деміровича допоміг Штутгарту розбити Бохум на виїзді.
Бохум — Штутгарт 0:4
Голи: Шабо, 8, Демірович, 11, 48, 85
Бохум: Хорн — Ерман, Ордец, Віттек — Пасслак (Машович, 46), Сіссоко (де Віт, 84), Гольтманн (Брошинські, 68) — Беро (Панневіг, 78), Краусс — Хофманн, Боаду (Масурас, 46)
Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Жаке (Єльч, 74), Шабо, Гендрікс — Каразор, Кайтель (Брун Ларсен, 84) — Рідер (Штенцель, 84), Вольтемаде (Туре, 67), Фюріх (Левелінг, 74) — Демірович
Попередження: Сіссоко — Рідер
Дебютний гол Еміліано Буендії не дозволив Гайденгайму стримати леверкузенський Баєр на власному полі.
Гайденгайм — Баєр 0:1
Гол: Буендія, 90+1
Гайденгайм: Мюллер — Маїнка, Гімбер, Зірслебен (Кербер, 76) — Буш (Шинза, 56), Дорш (Конте, 76), Шеппнер (Шиммер, 90+2), Кретціг — Траоре, Бек (Нігюс, 90+2) — Пірінгер
Баєр: Градецькі — Та, Андріх (Гофманн, 85), Інкап'є — Фрімпонг, Джака, Гарсія, Грімальдо — Телла (Артур, 68), Адлі (Буендія, 77) — Боніфейс (Шик, 68)
Попередження: Шеппнер
Майнц удома не впорався з Гольштайном.
Майнц — Гольштайн 1:1
Голи: Вайпер, 75 — Бернхардссон, 34
Майнц: Центнер — да Кошта, Єнц, Ганче-Ольсен — Касі, Сано, Амірі (Хьон, 90+2), Мвене (Ферачніг, 67) — Небель, Сон (Вайпер, 67) — Буркардт (Зіб, 83)
Гольштайн: Дане — Беккер, Зец, Коменда — Розенбом, Гігович (Холтбі, 82), Ремберг, Толкін (Порат, 75) — Скрібскі (Харрес, 76) — Бернхардссон (Кнудсен, 68), Матіно
Попередження: Мвене, Єнц, Амірі — Зец, Ремберг, Беккер, Розенбом
РБ Лейпциг розібрався на власному полі з Гоффенгаймом, скориставшись вилученням Лео Естігора.
РБ Лейпциг — Гоффенгайм 3:1
Голи: Шешко, 24, Баку, 43, Поульсен, 84 — Бішоф, 11
РБ Лейпциг: Гулачі — Неделькович (Клостерманн, 73), Орбан, Люкеба, Раум — Баку (Баумгартнер, 46), Вермерен (Гоміс, 46), Зайвальд (Айдара, 73), Сімонс — Шешко, Опенда (Поульсен, 82)
Гоффенгайм: Бауманн — Жандре, Чавес (Юрасек, 82), Естігор, П'єр Нсокі — Штах, Бішоф — Туре (Гложек, 82), Крамарич, Бюльтер (Акпогума, 46) — Табакович (Орбан, 76)
Попередження: Орбан — Туре, Чавес
Вилучення: Естігор, 28
Боруссія Дортмунд на виїзді розгромила Фрайбург.
Фрайбург — Боруссія Дортмунд 1:4
Голи: Еггештайн, 89 — Адеємі, 35, Чуквуемека, 52, Гірассі, 69, Байно-Гіттенс, 79
Фрайбург: Мюллер — Кюблер, Гінтер, Лінгарт (Розенфельдер, 69), Макенго — Еггештайн, Остерхаге (Гефлер, 79) — Доан, Гелер (Дінкчі, 69), Гріфо (Бесте, 79) — Адаму (Грегорич, 80)
Боруссія Дортмунд: Кобель — Антон, Джан, Бенсебаїні (Озджан, 61) — Свенссон (Кабар, 80), Чуквуемека (Байно-Гіттенс, 70), Гросс, Брандт, Р'єрсон — Баєр (Гірассі, 61), Адеємі (Нмеча, 70)
Попередження: Гінтер
Зазначимо, що сьогодні ж, вже о 19:30 за Києвом, бременський Вердер прийматиме франкфуртський Айнтрахт.