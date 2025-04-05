Підопічні Діно Топпмеллера зазнали невдачі в Бремені.
Вердер — Айнтрахт, Getty Images
05 квітня 2025, 21:59
Бременський Вердер у рамках 28-го туру німецької Бундесліги-2024/25 приймав франкфуртський Айнтрахт на Везерштадіон.
У першому таймі Олівер Берк вивів господарів поля вперед. Романо Шмід ближче до завершення протистояння подвоїв перевагу колективу Оле Вернера, тож уникнути поразки гостям так і не вдалося.
Вердер із 39-ма очками йде десятим у турнірній таблиці чемпіонату Німеччини, тоді як Айнтрахт із 48-ма заліковими балами перебуває на третій сходинці.
Вердер — Айнтрахт 2:0
Голи: Берк, 28, Шмід, 84
Вердер: Цеттерер — Штарк, Фрідль, Піпер (Юнг, 65) — Вайзер, Лінен (Біттенкурт, 87), Агу — Стаге, Шмід (Топп, 90+2) — Берк (Нжинма, 65), Дукш (Грюль, 65)
Айнтрахт: К. Сантос — Коллінз (Крістенсен, 63), Кох, Теат, Браун — Ларссон (Гойлунн, 70), Тута (Батшуаї, 46) — Гетце (Матанович, 82), Скірі, Баоя (Шаїбі, 70) — Екітіке
Попередження: Піпер, Стаге, Біттенкурт — Тута, Скірі, Батшуаї