Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.

Менхенгладбахська Боруссія у матчі 28 туру німецької Бундесліги в гостях не змогла обіграти Санкт-Паулі. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Гості з Гладбаха відкрили рахунок наприкінці першого тайму, коли на другій компенсованій хвилині результативним ударом відзначився Ко Ітакура.

Господарі поля відповіли на 85 хвилині, коли Санкт-Паулі від поразки врятував Дафо Афолаян.

Після 28 турів Боруссія М набрала 44 очки та посідає шосте місце у Бундеслізі, а у Санкт-Паулі 26 балів та 15 позиція.

Санкт-Паулі — Боруссія Менхенгладбах 1:1

Голи: Афолаян, 85 - Ітакура, 45+2.

Санкт-Паулі: Васіль — Немет, Валь, Рітцка (Гілавогі, 61) — Саліакас, Ірвін, Сміт, Треу — Сінані (Еггештайн, 83) — Вайсгаупт (Меткалф, 74), Саад (Афолаян, 74).

Боруссія Менхенгладбах: Перейра Кардозу — Скаллі, Ітакура, Ельведі, Ульріх (К'яродія, 61) — Райтц, Вайгль — Онора (Нетц, 61), Плеа (Штогер, 75), Гак (Фрідріх, 86) — Кляйндінст (Нгуму Мінполе, 86).

Попередження: Ульріх, Нетц.