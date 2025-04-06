Німеччина

Відбувся черговий матч німецького чемпіонату.

Берлінський Уніон у матчі 28 туру німецької Бундесліги на своєму полі мінімально обіграв Вольфсбург із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 63 хвилині, а його автором став Бенедікт Голлербах.

Після 28 турів Вольфсбург набрав 38 очок і посідає 12 місце у Бундеслізі, а в Уніона 33 бали та 13 позиція.

Уніон Берлін — Вольфсбург 1:0

Гол: Голлербах, 63.

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Тріммель (Руссійон, 79), Хаберер (Тусар, 90), Хедіра, Юранович — Шафер, Голлербах (Скарке, 79) — Ілич (Любичич, 38).

Вольфсбург: Грабара — Фішер, Одогу, Вранкс (Нмеча, 85), Меле (Томаш, 73) — Арнольд — Віммер, Герхардт — Камінські, Вінн, Амура (Беренс, 85).

Попередження: Герхардт.