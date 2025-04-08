Німеччина

"Фармацевти" хочуть підсилити позицію голкіпера влітку, націлившись на Марк Флеккен.

Баєр Леверкузен активно працює над посиленням воротарської позиції у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг, дним із пріоритетних варіантів для німецького клубу є 31-річний нідерландський голкіпер Брентфорда Марк Флеккен.

За інформацією джерела, вже відбулись перші контакти між сторонами. Флеккен входить до трійки основних кандидатів на посилення позиції голкіпера у таборі "фармацевтів".

Сам футболіст також налаштований зробити новий крок у кар’єрі найближчим літом, і перехід до Баєра виглядає серйозною опцією.

Контракт Марка Флеккена з лондонським Брентфордом діє до 2027 року, а орієнтовна сума його трансферу оцінюється в 15 мільйонів євро.

У поточному сезоні Марк Флеккен провів за "бджіл" 32 матчі, в яких він пропустив 49 голів та 6 разів відстояв "на нуль".